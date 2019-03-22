РИАМО - 22 мар. Облачная погода с дождем и мокрым снегом ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, температура воздуха может подняться до плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 3-5 градусов, по области - 0 - плюс 5 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 75%.

«Погода в Московском регионе будет теплая, но влажная, содержание кислорода в пределах нормы, геомагнитный фон преимущественно спокойный. Весенняя перестройка в природе довольно часто становится причиной появления усталости и слабости, раздражительности, негативных изменений со стороны эмоциональной настроенности», - предупредили специалисты.