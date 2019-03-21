РИАМО - 21 мар. Власти Москвы не рассматривают возможность расширения Пятницкого шоссе и его соединения с Зеленоградом в силу большого количества ограничений, связанных с градостроительными факторами, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Планов по расширению Пятницкого шоссе и связи его с Зеленоградом пока нет. Очень узкая дорога, очень много землепользователей. Считаем, что, открыв железнодорожное сообщение с районом Крюково и сделав из него полноценное МЦД, мы вопрос Зеленограда снимаем с точки зрения транспортной обеспеченности», – сказал Хуснуллин в эфире радиостанции Москва.FM.

Кроме того, в распоряжении жителей есть станция метро «Пятницкое шоссе», добавил он.

«Связка, теоретически, неплохая. Но она в большинстве своем проходит по территории Московской области, там очень много ограничений – земельные участки частной собственности, инженерные коммуникации. Поэтому мы приняли решение пока не расширять Пятницкое шоссе», – заключил Хуснуллин.