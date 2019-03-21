РИАМО – 21 мар. «Аэрофлот» объявил об отмене 22 марта семи парных рейсов из аэропорта «Шереметьево», сообщается на сайте авикомпании.

«Решение принято в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту», – говорится в сообщении.

По той же причине «Аэрофлот» изменит время отправления на более позднее восьми рейсов из Москвы, девяти – из внебазовых аэропортов в направлении «Шереметьево».

«Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота», – резюмируется в сообщении.

В Подмосковье и Москве 22 марта будет облачно, пройдут дождь и мокрый снег, снег, местами ожидается гололедица. Днем порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – плюс 2-4 градуса.

Кроме того, на 22 марта объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.