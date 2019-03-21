РИАМО - 21 мар. Бирюлевская ветка Московского метрополитена, которая в настоящий момент находится на проектном этапе, будет строиться после 2025 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В будущем в генеральном плане предусмотрена ветка от станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии через Бирюлево на новую Москву. Она у нас стоит за 2025-м годом, она у нас есть. Мэром (Сергеем Собяниним - ред.) принято решение проработать градостроительные планы», – сказал Хуснуллин в эфире радиостанции Москва.FM.

Он отметил, что все силы брошены на строительство Большой кольцевой линии, поэтому Бирюлевскую ветку власти города ставят во вторую очередь по приоритетности.

На Бирюлевской линии появятся шесть станций: «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное».