РИАМО – 21 мар. С момента старта программы реновации в столице из ветхого жилого фонда уже переселили 10 тысяч человек, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«От идеи до сдачи дома в эксплуатацию проходит 5 лет. Мы уже переселили 10 тысяч человек. В планах на этот год 12-15 тысяч», – сказал Хуснуллин в четверг в эфире радиостанции Москва.FM.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включены 5172 дома.

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