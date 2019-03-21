РИАМО – 21 мар. В рамках деловой программы IV Московского культурного форума 22 марта в лектории Московского городского экскурсионного бюро в «Манеже» пройдет дискуссия «Soft Power Москвы. Возможности для развития культурно-познавательного туризма», в мероприятии примут участие театральные деятели, руководители столичных музеев, а также представители туристских сервисов для путешествий и путешественников, говорится в сообщении пресс-службы Мостуризма.

Российская культура привлекает множество иностранных туристов. Только в 2018 году в Москве побывали 5,5 миллиона иностранных гостей со всего мира. Культурное наследие Москвы и инфраструктура культурных объектов являются важными драйверами роста турпотока в российскую столицу.

«Участниками дискуссии станут представители Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Музея Москвы, Мастерской Петра Фоменко, Центра современного искусства «Винзавод», Музея-заповедника «Царицыно» и других культурных институций. Эксперты обсудят, какие объекты культуры пользуются наибольшей популярностью у иностранных туристов, что движет столичными гостями при выборе тех или иных площадок, а также какие достопримечательности необходимо включить в культурный маршрут», – отмечается в сообщении.

Отдельное внимание будет уделено готовности Москвы принимать иностранных туристов, проблемам, с которыми сталкиваются площадки, а также тому, как город может помочь их решить.

«На мероприятии речь также пойдет о том, на каких туристов есть запрос у московских площадок, какова обратная связь от туристов по качеству сервиса и пользовательскому опыту после посещения культурных объектов. <…> В целом дискуссия будет нацелена на то, какие изменения и меры развития помогут улучшить ситуацию с готовностью культурных площадок к приему иностранных туристов», – подчеркивается в сообщении.

IV Московский культурный форум пройдет в ЦВЗ «Манеж» с 22 по 25 марта и объединит выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством. В четвертый раз форум представляет современную городскую культуру во всем многообразии форм, стилей и новых тенденций по традиционным направлениям: театры, музеи, культурные центры, парки, кинотеатры, школы искусств и библиотеки.