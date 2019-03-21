РИАМО – 21 мар. В Москве стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства», многие объекты, победившие в состязаниях прошлых лет, стали визитной карточкой города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Подать заявку нужно до 31 мая.

«В этом году в конкурсе будут соревноваться реализованные проекты в области строительства и реставрации, введенные в эксплуатацию в 2018 году», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он напомнил, что главной задачей конкурса является не только выявить лучшие объекты, но и распространить опыт наиболее эффективно работающих организаций в сфере строительства, а также поспособствовать повышению качества проектирования и возведения зданий.

«Участники будут соревноваться в 12 номинациях, таких как «Объекты метрополитена и железнодорожного транспорта», «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования», «Объекты спортивного назначения», «Объекты учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения» и других», – перечисляется в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут физические или юридические лица – заказчики, инвесторы, проектировщики или генеральные подрядчики, которые помогали реализовывать проекты.

Заявку на участие нужно отправить до 31 мая по электронной почте: info@moscowbestproject.ru. Подробности можно уточнить на официальном сайте конкурса.

«Москвичи наряду с профессиональным жюри также смогут выбрать лучшие проекты. Для этого мы организуем открытое общегородское голосование сразу на трех площадках: на выставке конкурсных проектов, в проекте «Активный гражданин» и в мобильном приложении «СтроимПросто». Проекты, одержавшие победу, получат специальные призы», – подчеркнул Левкин.

В этом году электронную заявку на участие в конкурсе можно будет подать через «Кабинет застройщика» информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью. Такая возможность появится уже в ближайшее время.

Награждение победителей традиционно пройдет в августе, в канун Дня строителя.

«Конкурс проводится с 2000 года. В прошлом году за победу соревновались 92 проекта объектов, разрешение на ввод в эксплуатацию которых выдали с 1 января по 31 декабря 2017 года. В финал вышло 36 из них. Среди лучших – новый корпус Морозовской больницы, Большая спортивная арена «Лужников», проект реконструкции исторического здания Малого театра и другие», – резюмируется в материале.