РИАМО – 21 мар. В Москве стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства», многие объекты, победившие в состязаниях прошлых лет, стали визитной карточкой города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Подать заявку нужно до 31 мая.
Он напомнил, что главной задачей конкурса является не только выявить лучшие объекты, но и распространить опыт наиболее эффективно работающих организаций в сфере строительства, а также поспособствовать повышению качества проектирования и возведения зданий.
«Участники будут соревноваться в 12 номинациях, таких как «Объекты метрополитена и железнодорожного транспорта», «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования», «Объекты спортивного назначения», «Объекты учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения» и других», – перечисляется в сообщении.
Принять участие в конкурсе могут физические или юридические лица – заказчики, инвесторы, проектировщики или генеральные подрядчики, которые помогали реализовывать проекты.
Заявку на участие нужно отправить до 31 мая по электронной почте: info@moscowbestproject.ru. Подробности можно уточнить на официальном сайте конкурса.
«Москвичи наряду с профессиональным жюри также смогут выбрать лучшие проекты. Для этого мы организуем открытое общегородское голосование сразу на трех площадках: на выставке конкурсных проектов, в проекте «Активный гражданин» и в мобильном приложении «СтроимПросто». Проекты, одержавшие победу, получат специальные призы», – подчеркнул Левкин.
В этом году электронную заявку на участие в конкурсе можно будет подать через «Кабинет застройщика» информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью. Такая возможность появится уже в ближайшее время.
Награждение победителей традиционно пройдет в августе, в канун Дня строителя.
«Конкурс проводится с 2000 года. В прошлом году за победу соревновались 92 проекта объектов, разрешение на ввод в эксплуатацию которых выдали с 1 января по 31 декабря 2017 года. В финал вышло 36 из них. Среди лучших – новый корпус Морозовской больницы, Большая спортивная арена «Лужников», проект реконструкции исторического здания Малого театра и другие», – резюмируется в материале.
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