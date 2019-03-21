РИАМО - 21 мар. Власти Москвы не планируют строить линию метро в Домодедово, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В Домодедове у нас метро не будет, потому что есть железная дорога. Мы считаем, что этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить (транспортную доступность - ред) рельсовым транспортом», – сказал Хуснуллин в эфире радиостанции Москва.FM.

Он добавил, что в настоящий момент все силы брошены на строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Большая кольцевая линия разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на БКЛ будут поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.