РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 мар. Омский хоккейный клуб (ХК) «Авангард» обыграл команду из Астаны «Барыс» в домашнем матче серии плей-офф в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» со счетом 3:1, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Общий счет серии плей-офф – 3:1 в пользу «Авангарда».

«Очень горжусь своими ребятами и хочу им сказать спасибо за то, что они вели себя профессионально и продолжили играть так, как следовало. Наш молодой игрок Яремчук в своей первой смене забросил очень важную шайбу. Это его первый гол в плей-офф и отличное достижение. Затем противник реализовал большинство и сравнял счет. Но Чудинов от своей синей линии дальним броском поразил ворота», – сказал главный тренер омской команды Боб Хартли.

Он добавил, что за счет хорошо проведенных второго и третьего периода команде удалось одержать победу.

Нападающий Александр Яремчук рассказал, что это была нервная игра. Все понимали важность этого матча.

«Большая разница – уезжать при счете 3:1 или 2:2. Нам нужна была эта игра, им нужна была. Поэтому бились до конца», – пояснил Яремчук.

Игру «Авангарда» с «Барысом» посетили более 5,5 тысячи зрителей. Следующий матч команды проведут 22 марта в Астане.

«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска. Основан в 1950 году. С 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге.