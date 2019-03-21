РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 мар. В жилом комплексе «Измайловский лес», новом микрорайоне подмосковной Балашихи, планируют сдать два дома к концу текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров в ходе выездного совещания на строительной площадке осмотрел территорию нового микрорайона и обсудил с руководителем подрядной организации обеспечение жилого комплекса социальной инфраструктурой.

«Дома находятся в высокой степени готовности, проведены необходимые работы по подключению инженерных коммуникаций. На участке смонтирована своя котельная. Ведется строительство многоэтажного паркинга, детского сада. К концу этого года первые два дома будут готовы», – сказал Сергей Юров.

Он добавил, что по условиям контракта наземный паркинг и здание детского сада должны быть сданы до конца 2019 года. Также завершается проектирование школы. Она появится на территории нового микрорайона в 2020 году.

«Эта школа будет рассчитана на 1700 мест. Но мы планируем, что с учетом оптимизации помещений там смогут обучаться порядка 2 тысяч детей. На базе образовательного учреждения будут организованы различные дополнительные занятия и секции», – пояснил Юров.

Также глава Балашихи обсудил с представителями подрядной организации вопрос транспортной доступности микрорайона. Проект застройки предусматривает обустройство съездов с Горьковского шоссе с разворотными площадками.

Вице-президент группы компаний «Пик» Алексей Козлов рассказал, что к моменту заселения первых двух корпусов будет организована часть системы транспортной доступности, построены детский сад и паркинг.

«Проектом планировки предусмотрен еще один детский сад на 350 мест, его строительство планируют начать в конце 2020 года, а также взрослая и детская поликлиники на 100 мест», – пояснил Козлов.

Общая площадь нового микрорайона – жилого комплекса «Измайловский лес» составляет более 60 гектаров. Он будет рассчитан на 10-12 тысяч жителей.