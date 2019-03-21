РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 мар. Сотрудники полиции подмосковной Балашихи разыскивают 22-летнего Евгения Сергеева, который ушел из дома 19 марта текущего года и до сих пор не вернулся, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«Отдел полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» разыскивает Евгения Сергеева, который родился 27 февраля 1997 года. Девятнадцатого марта 2019 года он вышел из дома и до настоящего времени домой не вернулся», – говорится в сообщении.

Приметы: на вид 25-26 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая с лобной залысиной. Глаза зеленые.

Мужчина был одет в матерчатую куртку серого цвета, джинсы серые, ботинки зимние кожаные черные.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: 8(495)527-54-86 (отдел уголовного розыска); 8(495)527-72-11 (дежурная часть).