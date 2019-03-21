РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 мар. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в преддверии Дня войск национальной гвардии навестил Героев России и сотрудников ведомства, находящихся на лечении в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии в подмосковной Балашихе, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В палатах главного лечебного учреждения Росгвардии генерал армии встретился с военнослужащими и сотрудниками.

«Герой России полковник Александр Стержантов удостоен этого высокого звания в 1999 году за мужество и героизм, проявленные во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, он также принимал участие в боевых действиях в Афганистане, в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС», – сказал Золотов.

Он пожелал находящемуся на лечении в госпитале Стержантову скорейшего выздоровления, поздравил с наступающим Днем войск национальной гвардии и вручил подарки.

Золотов навестил генерал-полковника Анатолия Романова, который находится на лечении в госпитале после тяжелого ранения. Генерал армии передал слова поздравления его супруге Ларисе Романовой, затем побеседовал с врачами. Они рассказали о состоянии здоровья пациентов, проводимых мероприятиях по их лечению и реабилитации.

Директор Росгвардии встретился также с находящейся на лечении Любовью Шмелевой – мамой сержанта Александра Шмелева, награжденного орденом Мужества посмертно.

«В 2001 году при проведении спецоперации на Северном Кавказе Александр действовал в одной из групп для проведения адресной проверки, в ходе которой группа внезапно попала под перекрестный огонь боевиков. Сын умело руководил огнем отделения, лично уничтожил боевика. Пытаясь оказать первую помощь раненому рядовому, сам получил тяжелое ранение в голову и вскоре скончался в госпитале», – пояснила Шмелева.

В Федеральной службе войск национальной гвардии России сегодня успешно внедряются передовые средства оказания первой врачебной медицинской помощи, ведомственные медицинские учреждения оснащаются современным медицинским оборудованием, проводятся другие мероприятия, направленные на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Сегодня медики Росгвардии успешно проводят операции на открытом сердце, в том числе с использованием малоинвазивной и рентгенохирургической методик.

День войск национальной гвардии Российской Федерации установлен 27 марта указом президента России Владимира Путина 16 января 2017 года.