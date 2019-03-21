РИАМО – 21 мар. Пароли 600 миллионов пользователей соцсети Facebook хранились без шифрования, они были видны сотрудникам компании, сообщает Газета.ru.

«Компания в рамках обычной проверки безопасности обнаружила, что некоторые пароли пользователей социальной сети не защищены и видны десяткам тысяч сотрудников Facebook», – говорится в сообщении.

Сотрудникам компании известны пароли 600 миллионов человек из 2,7 миллиарда пользователей социальной сети.

«Мы исправили эти проблемы и в качестве меры предосторожности будем уведомлять всех, чьи пароли, которые мы нашли, были сохранены таким образом», – отметил представитель Facebook.