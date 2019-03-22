РИАМО – 22 мар. В Котельниках в пятницу состоится открытие первого в Подмосковье гипермаркета «Максидом», в нем можно будет приобрести товары для строительства, ремонта и обустройства, говорится в сообщении министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В пятницу в городском округе Котельники по адресу: 1-й Покровский проезд, дом №2 планируется торжественное открытие гипермаркета «Максидом».

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников отметил, что благодаря открытию «Максидома» в городе будет создано более 300 дополнительных рабочих мест, а общий объем инвестиций уже составил 2,4 миллиарда рублей.

Торговая площадь магазина составляет 9,8 тысячи квадратных метров. На ней будет представлен широкий ассортимент товаров для строительства, ремонта и обустройства дома – всего более 60 тысяч наименований. Политика «Максидом» ‒ это поиск местных производителей продукции для поставок в сеть своих магазинов.

Кроме того, в гипермаркете можно будет воспользоваться такими услугами как доставка, резка дерева, пошив штор, сборка мебели, колеровка краски, планировка кухни, ответственное хранение, удаленные продажи.

Помимо осуществления торговой деятельности сеть гипермаркетов ведет активную социальную политику, занимается благотворительностью и спонсорством.