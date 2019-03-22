РИАМО – 22 мар. Жители подмосковных Котельников в пятницу смогут выполнить нормативы в рамках Единого дня ГТО в Подмосковье, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках проведения Единого дня ГТО Московской области спортшкола «Котельники» приглашает всех желающих принять участие в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Он состоится 22 марта», – говорится в сообщении.

Прием нормативов пройдет с 10:00 до 13:00 в спорткомплексе «Котельники» по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №8А. Задать вопросы можно по телефону: 8(495)550-80-66.