РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. Команда «Привет от Кена Кизи» из подмосковных Люберец в пятницу примет участие в телевизионной записи КВН в Минске для белорусского телевидения.

Капитан команды Виктор Гомозов отметил, что в пятницу они будут представлять городской округ Люберцы в Международной телевизионной лиге КВН. Это КВН на федеральном уровне, с телесъемкой в Минске для белорусского телевидения.

В России запись увидят немного позже на официальном канале КВН.

Ранее команда «Привет от Кена Кизи» представляла городской округ Люберцы на ХХХ Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019», который прошел в городе Сочи Краснодарского края. Игроки прошли строгий отбор.