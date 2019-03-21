РИАМО - 21 мар. В правительство России направлено предложение о присвоении 46 аэропортам имен великих соотечественников, окончательное решение о присвоении имен примет президент страны Владимир Путин, говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты РФ.

«В соответствии с постановлением правительства Общественная палата РФ внесла на рассмотрение в кабмин предложение о присвоении 46 международным аэропортам России имен выдающихся соотечественников. Одобренный правительством РФ список имен будет направлен президенту России, который примет окончательное решение об их присвоении аэропортам», – говорится в сообщении.

Имена для аэропортов были определены на общенациональном конкурсе «Великие имена России», который проводился с 11 октября по 23 декабря 2018 года. Более 6 миллионов россиян приняли участие в конкурсе. Свой выбор они сделали на сайте «Великие имена России», в социальных сетях, позвонив на горячую линию или заполнив анкету, полученную у волонтеров.

Предложение ОП РФ о присвоении имен выдающихся соотечественников выдвинуто в соответствии с указом президента «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» и постановлением правительства «Об утверждении правил рассмотрения предложений о присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, и использования указанных имен».

В постановлении правительства оговаривается, что имена выдающихся деятелей могут использоваться в названиях географических объектов в просветительских, информационных и туристических целях, а финансирование возникающих в этой связи затрат вправе брать на себя как региональные и муниципальные власти, так и юридические лица, и отдельные граждане.

По замыслу организаторов, второй этап проекта, который пройдет в 2019 году, предусматривает проведение общественного конкурса на разработку дизайн-макетов экспозиций на территории аэропортов, посвященных выбранному народным голосованием соотечественнику.

В заключительном туре проекта «Великие имена России» за присвоение имени авиаконструктора Андрея Туполева московскому аэропорту «Внуково» проголосовало большинство россиян. Также большинство жителей страны высказалось за присвоение имени Михаила Ломоносова аэропорту «Домодедово» и имени Александра Пушкина – «Шереметьеву».