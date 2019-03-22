РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 мар. Реализацию приоритетных программ Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии обсудят в подмосковном Красногорске на форуме «Сильное. Здоровое. Чистое» в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Форум «Сильное. Здоровое. Чистое» пройдет в Красногорске 22 марта. Общественники, жители и представители региональных и муниципальных органов власти обсудят вопросы реализации приоритетных программ развития Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии», – говорится в сообщении.

Уточняется, что обсуждения будут основаны на посещении объектов образования и здравоохранения, а также объектов экологической реабилитации и встречи с представителями малого и среднего предпринимательства.

«Форум пройдет в ДК «Подмосковье», начало в 12:00», – заключается в материале.