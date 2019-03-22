РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. В подмосковном Подольске в пятницу проведут собрание с членами многодетных семей по вопросу предоставления им земельных участков, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Подольске 22 марта в 14:00 в концертном зале администрации по адресу: улица Кирова, дом №4 состоится собрание с членами многодетных семей, состоящих на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка. На нем будет рассмотрена возможность предоставления земельных участков на территории муниципальных образований, граничащих с городским округом Подольск», – говорится в сообщении.

Узнать подробности можно в комитете имущественных и земельных отношений администрации округа по телефону: 8(496)769-41-98.