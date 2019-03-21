РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Депутаты Мособолдумы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый в 2018 году выполнили наказы избирателей по стоматологическому отделению в поселении Октябрьский подмосковных Люберец на сумму в два миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы депутата Дениско.

Капитальный ремонт в стоматологическом отделении провели в 2018 году. Он находился на депутатском контроле.

«Совместно с депутатом Московской областной Думы Игорем Коханым по объекту выполнили наказы избирателей на сумму около двух миллионов рублей. В 2018 году в стоматологическое отделение приобретены и установлены две стоматологические установки с компрессором. И в стационарно-поликлиническое отделение №2 приобретен ультразвуковой линейный широкополосный датчик. В 2019 году не планируется поставка оборудования по наказам», – сказал Дениско.

Подрядчик ООО «Альтаир» в минувшем году выполнял работы на объекте в два этапа. Ремонт первого этапа выполнили в мае 2018 года. В августе дополнительно выполнили работы по кровле, монтажу вентфасадов, благоустройству территории. В ноябре 2018 года Дениско вместе с жителями проверил ход выполнения работ по второму этапу – ремонту отопления и входных групп.

В 2019 году Дениско не планирует проводить депутатскую проверку работы учреждения.