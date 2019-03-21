РИАМО - 21 мар. Глава подмосковного городского округа Ликино-Дулево Евгений Рунов сложил полномочия по собственному желанию, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.
«В городском округе Ликино-Дулево прошло заседание совета депутатов округа. Глава муниципалитета Евгений Рунов сложил полномочия по собственному желанию», – говорится в сообщении.
Депутаты возложили временное исполнение полномочий главы Ликино-Дулева на первого заместителя главы администрации городского округа Андрея Буянова.
Евгений Рунов был избран главой городского округа Ликино-Дулево в июле 2018 года.
Депутаты Московской областной думы 14 марта этого года приняли закон об объединении городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево в Орехово-Зуевский городской округ.
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