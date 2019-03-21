РИАМО - 21 мар. При проверке корпусов 4 и 5 в составе жилого комплекса «Серебряные звоны-2» на улице Игнатьевская в Звенигороде выявлено, что все работы проводятся в графике, сдать дома планируется в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Ведомство проверило ход строительства корпусов 4 и 5 в составе ЖК «Серебряные звоны-2». Возведение объектов ведется в соответствии с графиком выполнения работ. Инспекторы выявили замечания при производстве бетонных работ на объекте. Однако застройщик уже приступил к устранению недочетов. Проверка завершится 5 апреля.

«В настоящее время на корпусе 4 ведется кладка стен на уровне пятого этажа, на корпусе 5 – кладка стен на уровне восьмого этажа», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком объекта выступает АО «ЮИТ СитиСтрой». Согласно проекту, площадь восьмиэтажного корпуса №4 составит 6367 квадратных метров. Новостройка рассчитана на 98 квартир, площадь которых – 4917 квадратных метров.

Площадь восьмиэтажного корпуса №5 составит 6622 квадратных метра. Новостройка рассчитана на 110 квартир, площадью 5374 квадратных метра. Плановый срок завершения строительства корпусов – третий квартал 2019 года.