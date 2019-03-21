РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске 26 марта проведут техническую проверку региональной системы оповещения населения при чрезвычайной ситуации с включением электросирен, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Подольске 26 марта с 11:00 до 13:00 проведут квартальную техническую проверку региональной системы оповещения населения с включением электросирен», – говорится в сообщении.

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!»необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники (частота эфирного вещания 91,7 мегагерц), телевизоры, настроенные на областное (городское) вещание (телеканалы «360°», «Кварц»), для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.