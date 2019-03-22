РИАМО - 22 мар. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в пятницу начнет работу выставка ботанической живописи и иллюстрации «Цвет Японии», она продлится до 23 апреля, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«С 22 марта по 28 апреля 2019 года в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет выставка ботанической живописи и иллюстрации «Цвет Японии» авторства членов Ассоциации художников ботанического искусства. Посетители увидят самые разнообразные растения Японии – дикие и культивируемые, из легенд и сказаний, почитаемые и священные», – говорится в сообщении.

Работы художников дополнены авторскими рассказами и стихами о представленных растениях. Авторами литературной части стали победители одноименного конкурса.

Выставка приурочена к Большой японской чайной церемонии, которая пройдет при поддержке посольства Японии в России.

Финал выставки совпадет с началом сезона цветения сакуры в «Аптекарском огороде». Для свободного просмотра выставка доступна только в выходные дни.