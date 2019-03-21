РИАМО - 21 мар. Сотрудники Шереметьевской таможни при проведении таможенного контроля пассажирского рейса Милан – Москва задержали 36-летнюю россиянку, которая пыталась провезти незадекларированные дорогостоящие ювелирные изделия общей стоимостью около 2 миллиона рублей, сообщается на сайте таможни.

«В ходе проведения таможенного досмотра ручной клади, пассажиркой были предъявлены наручные часы Rolex и браслет Bulgari. Согласно заключению таможенного эксперта, стоимость часов и браслета составила 1,8 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

В действиях гражданки России усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).