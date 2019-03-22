РИАМО – 22 мар. В столице в пятницу откроется Московский культурный форум, мероприятие проходит в мегаполисе уже в четвертый раз, в текущем году гости смогут пообщаться с актерами Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой, артистом балета Сергеем Полуниным.

Посетить масштабное мероприятие можно до 25 марта включительно в ЦВЗ «Манеж».

Московский культурный форум объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством.

Темой четвертого форума станет современная городская культура во всем ее многообразии стилей, форм и новых веяний по традиционным направлениям: театры, музеи, культурные центры, парки, кинотеатры, школы искусств и библиотеки.

В 2018 году за все дни работы Московского культурного форума его посетили порядка 70 тысяч человек. Тогда гостями мероприятия стали художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков, актриса и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев, генеральный директор государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.