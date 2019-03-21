РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске взяли на особый контроль семь мест возможных подтоплений во время весеннего паводка, началась проверка гидротехнических сооружений (ГТС), сообщается на сайте администрации городского округа.

На территории горокруга протекают две крупных реки – Пахра и Петрица, которые во время весеннего половодья не разливаются. Уровень подъема воды реки Пахры небольшой и регулируется плотиной.

«На особом контроле находятся возможные места подтоплений. В микрорайоне Климовск – это улица Красноармейская в районе дома №11; Львовский – участок проезжей части под железнодорожным путепроводом на улице Строителей; Стрелковский – частный сектор и район муниципального дома №3 в поселке Стрелковской фабрики, а также дом №26 на улице Земляничная и дом №9 на улице Луговая; Лаговский – автодорога А-101 Подольск – Бородино (водопропускные трубы под дорогой)», – говорится в сообщении.

На территории Подольска расположено 38 ГТС. Все они находятся в муниципальной собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений нет. Большая часть ГТС представляет из себя земляные плотины, оборудованные простейшими водоперепускными устройствами.

Основной ГТС является плотина Подольского водохранилища на реке Пахра, которая закреплена на праве хозяйственного ведения за МУП «Водоканал». Противопаводковая комиссия предприятия 12 марта проверила ее на готовность к приему и пропуску паводковых вод, замечаний не выявила.

В ходе подготовки к весеннему половодью на территории округа осмотрят ГТС с целью оценки их состояния и готовности к безопасному пропуску весенних паводковых вод, при необходимости проведут работы по техническому обслуживанию. Мероприятия планируют завершить до 5 апреля.

В организациях жилищно-коммунального комплекса и дорожных служб хранится 209 единиц водооткачивающей техники, которую используют в случае половодья. В период с 25 по 31 марта проверят ее состояние.

Для проведения предупредительных мероприятий и аварийно-восстановительных работ создана группировка сил и средств постоянной готовности в составе 82 человек и 26 единиц техники. При необходимости ее могут увеличить за счет сил Подольского звена Московской областной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.