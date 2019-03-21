РИАМО - 21 мар. В этом году на территории городского округа Солнечногорск планирую создать порядка 2,5 тысяч рабочих мест, а также сделать округ комфортным для ведения бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Власти Солнечногорья планируют привлечь на территорию округа 18 миллиардов рублей инвестиций, а также создать порядка 2,5 тысяч рабочих мест в 2019 году. Приоритетным проектом для муниципалитета является открытие завода Mercedes в индустриальном парке «Есипово», – сказал глава района Владимир Слепцов на заседании Союза промышленников и предпринимателей округа.

В этом году в городском округе усилят работу по созданию благоприятного инвестиционного климата, а также реализации различных программ поддержки для малого и среднего бизнеса.

«О необходимости поддержки и создании комфортных условий для инвесторов в ежегодном обращении к жителям говорил губернатор Андрей Воробьев. У нас на территории мощное бизнес-сообщество, которое стабильно развивается, создавая в округе рабочие места. Договорились чаще встречаться, по максимуму быть в контакте», – отметил Слепцов.

По его словам, власти района ставят перед собой важную задачу – сделать Солнечногорск территорией комфортной для ведения бизнеса.

Открытие завода Mercedes, которое состоится уже 3 апреля, станет знаковым событием не только для Солнечногорска, но и для всей страны в целом. Также в планах на этот год открытие логистического комплекса «Север-4», пуск второй линии на фабрике «Барилла Рус».