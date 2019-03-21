РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Информация о минировании школы и торгового центра «Выходной» в Люберцах оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг эвакуировали учеников школы №9, а также посетителей ТЦ «Выходной». В связи с этим в Люберцах был перекрыт ряд улиц, в том числе Октябрьский проспект.

«Анонимный звонок о минировании по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №112, ТЦ «Выходной» – вызов ложный. По адресу: Люберцы, улица Комсомольская, дом №7, школа №9 – вызов ложный», – говорится в сообщении.