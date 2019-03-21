РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 мар. В Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии в подмосковной Балашихе в преддверии Дня войск национальной гвардии свои профессиональные навыки в полевых условиях продемонстрировали врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) Росгвардии, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

При помощи наземного или воздушного транспорта МОСН Росгвардии способен развернуть медицинские модули, оснащенные современной аппаратурой видеоконференцсвязи, в любой точке мира. Это позволяет проводить консультации и руководить операциями в режиме онлайн. Комбинация и состав модулей определяются условиями службы и поставленными задачами.

«Это так называемый наш медицинский спецназ – наша гордость. Потому что мы знаем, что в любое время дня и ночи наш медицинский отряд будет способен в течение нескольких часов уехать в район выполнения служебно-боевых задач и выполнить их с честью и достоинством: по приему раненых, оказанию квалифицированной специализированной медицинской помощи, быстрой эвакуации в лечебные учреждения», – сказал начальник управления организации и планирования медицинского обеспечения, замруководителя департамента медицинского обеспечения Росгвардии полковник медицинской службы Юрий Будул.

Он добавил, что отряд принимал участие на Олимпиаде в Сочи, в боевых точках, на Северном Кавказе и везде проявил себя с лучшей стороны.

По словам Будула, в 2018 году был закуплен и специальный аэромобильный комплекс. Он крепится стационарно в определенных видах военных самолетов и вертолетов, позволяет быстро эвакуировать раненых и пострадавших, проведя необходимые реанимационные мероприятия, интенсивную терапию и мониторинг основных функций жизнедеятельности организма тяжелых пациентов.

«Сейчас проходит апробацию еще несколько эвакуационных комплексов, которые уже будут приспособлены к любым типам воздушных судов, а также наземному транспорту», – пояснил Будул.

Командир медицинского отряда специального назначения Росгвардии Ибрагим Мамедов рассказал, что в штате отряда работает более 100 человек.

«В составе отряда для оказания экстренной медицинской помощи находятся специалисты узкого профиля, нейрохирурги, травматологи, хирурги. Отряд способен развернуть одновременно 66 коек различного профиля. Продолжительность работы комплекса рассчитана на 10 суток», – пояснил Мамедов.