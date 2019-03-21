РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 мар. Более 30 военнослужащих вернулись в Международный противоминный центр ВС РФ в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, они обезвреживали бомбы в Республике Лаос, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Сегодня (21 марта – ред.) 36 бойцов вернулись домой. В Нахабине героев встретили замначальника Инженерных войск ВС РФ генерал-майор Константин Смешко, глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина, представители ветеранских и общественных организаций Подмосковья, юнармейцы и, конечно, родные и близкие», – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные обезвредили в Народной Демократической Республике Лаос 104 гектара земли и уничтожили более 340 взрывоопасных предметов, в основном – кассетные авиабомбы.