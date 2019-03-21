РИАМО - 21 мар. В конце текущего года на улице Рабочая в микрорайоне Мамонтовка города Пушкина построят станцию обезжелезивания воды, сейчас на объекте ведется монтаж оборудования и наружных инженерных коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

В ходе проверки возведения станции обезжелезивания воды на улице Рабочая в микрорайоне Мамонтовка в Пушкине инспекторским составом Главгосстройнадзора выявлены нарушения в части организации строительства.

«На объекте сотрудниками надзорного органа отмечено ненадлежащее хранение строительных материалов, нарушения культуры производства и организации строительных процессов, требований соблюдения этапов строительства», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Строительным контролем в лице МКУ «Управление капитального строительства» учтены замечания. Участники строительства приступили к их устранению. Инспекторский состав завершит проверку на объекте 28 марта. Завершить строительство объекта планируется в четвертом квартале 2019 года.

Заказчиком объекта выступает администрация Пушкинского района. В настоящее время на объекте ведется монтаж оборудования и наружных инженерных коммуникаций.

Станция представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание площадью 150 квадратных метров, объект находится на территории водозаборного узла № 5. Станция предназначена для очистки воды от всех видов железа и приведения качества воды в соответствие с нормативными требованиями.

«Станция обезжелезивания воды с применением современных систем управления процессом водоподготовки и современных фильтрующих материалов позволит обеспечить чистой водой жителей микрорайона Мамонтовка», – пояснил Гарибян.