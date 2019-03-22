РИАМО - 22 мар. Открытие городской бани после капитального ремонта состоится в пятницу в подмосковном Электрогорске, решение о проведении работ в бане было принято в июле 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Электрогорская баня – одна из старейших бань Московской области, которая в этом году отпразднует свой 90-й юбилей и откроет свои двери для жителей и гостей города уже в эту пятницу, 22 марта, в 17:00», — говорится в сообщении.

В июле 2018 года было принято решение о проведении капитального ремонта в учреждении, который на сегодняшний день успешно завершен. Глава города Денис Семенов в еженедельном режиме лично контролировал ход текущих работ

Принять участие в открытии пригласили всех желающих.