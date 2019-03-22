РИАМО - 22 мар. В Московской области в пятницу пройдет досрочный единый государственный экзамен по русскому языку, его напишут 700 человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Уже завтра, 22 марта, в Подмосковье досрочно пройдет единый госэкзамен по русскому языку. В испытании примут участие свыше 700 ребят, будет задействовано пять пунктов проведения экзамена», – отметила Забралова.

Она подчеркнула, что досрочная сдача ЕГЭ стартовала в регионе 20 марта, в этот день желающие сдали географию и литературу.

«Досрочный период сдачи продлится до 10 апреля, включая резервные дни. В нем планируется участие порядка 1,5 тысяч человек. Как и в прошлые годы, самым популярным предметом по выбору стало обществознание», – уточнила Забралова.

По ее словам, для проведения экзаменов в регионе работают восемь пунктов: в Балашихе, Мытищах, Химках, Раменском, Красногорске, Одинцове, Электростали и Можайском районе.

«Кроме того, организован резервный пункт сдачи в Чехове. В Подмосковье созданы все необходимые условия для того, чтобы ребята чувствовали себя комфортно во время испытаний», – подытожила Забралова.