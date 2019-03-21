РИАМО - 21 мар. В прошлом году в подмосковном Можайском городском округе появилось более 380 новых рабочих мест, сейчас в муниципалитете строится завод по производству металлоконструкций для полнокомплектных зданий, который даст жителям 800 рабочих мест, сообщил в четверг глава округа Дмитрий Абаренов.

В четверг Абаренов выступил с обращением к жителям муниципалитета. На мероприятии присутствовала министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«В 2018 году создано 383 рабочих места в различных сферах деятельности, что на 3,5% выше, чем в 2017 году», - сказал Абаренов.

Он отметил, что в городском округе появится гостиничный комплекс «Хилтон-Бородино» на 200 номеров. На реализацию этого инвестиционного проекта в 2018 году было направлено 104,3 миллиона рублей. Сейчас проект находится в завершающей стадии. Ввод отеля в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года.

«Мы гордимся, что на территории открываются новые крупные предприятия. Одним из них является завод по производству металлоконструкций для полнокомплектных зданий. Речь идет о группе компаний «Дорхан», расположенной вблизи деревни Ямская: на текущий момент построен первый корпус производственно-складского комплекса площадью 30 тысяч квадратных метров. Выполнены работы по устройству подъездных путей, подведены инженерные коммуникации, построено общежитие на 100 человек», - добавил Абаренов.

На реализацию данного инвестиционного проекта в 2018 году было направлено 375 миллионов рублей, уже сегодня создано 70 новых рабочих мест, отметил глава.

«В июне планируется открытие, в первой очереди будет 150 рабочих мест. Всего на выходе, когда проект будет реализован, мы получим 800 рабочих мест. Приоритет будет отдаваться именно жителям Можайска», - заключил Абаренов.