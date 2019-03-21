РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. Климовский трубный завод в подмосковном Подольске запустит в мае текущего года цех по производству инновационных многослойных труб, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник компании.

«Одной из приоритетных задач для Климовского трубного завода является вывод на рынок инновационных многослойных труб. Для этого в мае планируем запустить новых цех по производству инновационных продуктов и выйти на новые рынки сбыта», – сказал сотрудник.

По его словам, для решения этой задачи специально разработаны системы полимерных трубопроводов для промышленного применения. Они могут быть использованы на пожароопасных и взрывоопасных производственных объектах в системах пожарно-оросительного водоснабжения, водоотведения и дренажа, а также для транспортировки агрессивных сред при повышенных температурах, перегонки шламов и пульп.

Многослойные трубы делают с внутренним износостойким и внешним защитным огнестойким слоями. Они работают при повышенных температурах и необходимы в промышленных сетях, для пульпопроводов и в других сферах.