РИАМО - 21 мар. В столице на 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался доцент факультета журналистики Московского государственного университета Вячеслав Красовский, сообщил РИАМО представитель пресс-службы факультета журналистики МГУ.

«После тяжелой болезни скончался доцент Вячеслав Евгеньевич Красовский. Вся жизнь Вячеслава Евгеньевича была связана с Московским университетом. Выпускник филологического факультета, затем аспирант, он в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию, а с февраля 1986 года и до конца своих дней работал на кафедре истории русской литературы и журналистики нашего факультета», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Красовского ценили и уважали все, кому довелось слушать его лекции, работать рядом с ним. Факультет журналистки выражает соболезнования родным и близким умершего.