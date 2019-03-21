РИАМО - 21 мар. Благоустройство подмосковного Можайского городского округа будет проходить в диалоге с жителями, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

В четверг глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов выступил с обращением к жителям муниципалитета. Мероприятие прошло с участием Звягиной.

«Губернатор уделяет внимание Можайскому городскому округу, есть большие программы. В этом году будут новые детские площадки, в течение двух лет проведут ремонт более чем в 500 подъездах, что очень важно. Мы с главой городского округа договорились о том, что мы будем не просто информировать жителей о том, что происходит, мы будем советоваться, как благоустроить лучше территорию, где это лучше сделать», - сказала Звягина.

По ее словам, в текущем году власти Московской области выделили 200 миллионов рублей на работы первой очереди по реконструкции центрального парка, которые планируется завершить к осени.

«В этом году открылся долгожданный ФОК с бассейном в Уваровке. Приезжал министр здравоохранения, была большая встреча. Заработал маммограф, что тоже очень важно, потому что было много запросов», - добавила министр.

Также Звягина напомнила, что после обрушения кровли в пристройке к школе в селе Тропарево губернатором Московской области Андреем Воробьевым принято решение о строительстве здесь нового учебного заведения.