РИАМО - 21 мар. Благоустройство подмосковного Можайского городского округа будет проходить в диалоге с жителями, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.
В четверг глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов выступил с обращением к жителям муниципалитета. Мероприятие прошло с участием Звягиной.
По ее словам, в текущем году власти Московской области выделили 200 миллионов рублей на работы первой очереди по реконструкции центрального парка, которые планируется завершить к осени.
«В этом году открылся долгожданный ФОК с бассейном в Уваровке. Приезжал министр здравоохранения, была большая встреча. Заработал маммограф, что тоже очень важно, потому что было много запросов», - добавила министр.
Также Звягина напомнила, что после обрушения кровли в пристройке к школе в селе Тропарево губернатором Московской области Андреем Воробьевым принято решение о строительстве здесь нового учебного заведения.
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