РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. Климовский трубный завод в подмосковном Подольске разработал и провел испытания новых моделей труб, которые позволят быстро диагностировать несанкционированные врезки в трубопровод, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник компании.

«На Климовском трубном заводе в 2018 году разработали, а в 2019 году уже провели испытания новых инновационных инженерных решений, которые позволят быстро диагностировать повреждения или несанкционированные врезки в полимерные трубопроводы. Это модели труб «Протект ГазДетект» для газа, «Протект АкваДетект» и «Протект» для водоснабжения», – сказал сотрудник.

В настоящее время разработки активно запускаются в производство.

В конце 2018 года завод представил новую систему защиты кабеля «Электропайп детект», облегчающую контроль за профилем трассы при бестраншейном строительстве и позволяющую оперативно определять точное местоположение резервных линий кабельной канализации.