РИАМО - 21 мар. В столице провели десятый этап проверки объектов торговли, в результате рейдов было изъято около 1,3 тысячи бутылок алкоголя, в том числе контрафактного, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Завершился десятый этап проверок объектов торговли, где ранее выявлялись нарушения при реализации алкоголя. Речь идет не только о продаже контрафакта, но и о продаже алкоголя во внеурочное время и несовершеннолетним. В план проверок попали и те торговые объекты где было оказано противодействие уполномоченным сотрудникам правительства Москвы, а также объекты, на которые поступали жалобы от жителей.

«В рамках десятого этапа было проведено четыре рейда, проверено 16 объектов торговли, изъято порядка 1,3 тысячи единиц алкогольной продукции, в том числе контрафактной. Проверки проходили на территории Северного, Восточного и Юго-Восточного округов», – отмечается в сообщении.

В отношении недобросовестных предпринимателей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.17 (оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии) и частью 2 статьи 14.16 (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) КоАП РФ.

«Стоит отметить, что активную помощь в работе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в данном направлении оказывают также сотрудники общественных пунктов охраны порядка, которые провели предварительный мониторинг 33 объектов торговли», – уточняется в материале.

По итогам предыдущих этапов проверено порядка 200 торговых объектов, изъято более 30 тысяч единиц алкогольной продукции. По результатам последних проверочных мероприятий отмечается устойчивая тенденция по снижению случаев незаконной реализации алкогольной продукции. Это обусловлено, в том числе, усилением контроля со стороны органов исполнительной власти и ужесточением ответственности за нарушения.

Так, с 2017 года за незаконную реализацию алкогольной продукции, такой как пиво и другие пивные напитки, сумма штрафа для индивидуального предпринимателя составляет от 30 до 50 тысяч рублей. За продажу более крепкой алкогольной продукции индивидуальный предприниматель может быть оштрафован на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.