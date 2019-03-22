Самая массовая акция на планете – «Час Земли» – в этом году состоится 30 марта. В этот день на час – с 20:30 до 21:30 по местному времени – погаснет подсветка знаковых архитектурных объектов по всему миру, а жителям городов предложат отключить свет и электроприборы. Как пройдет экологическая акция в Москве, и что делать, чтобы каждый день экономить природные ресурсы, читайте в материале РИАМО.

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Что значит акция «60+»

Впервые акция «Час Земли» была проведена в 2007 году Всемирным фондом дикой природы (WWF) в Сиднее, а через год идею подхватили в других странах мира – в итоге «Час Земли» стал самой массовой акцией в истории. На данный момент в ней принимает участие около 188 стран и более 2 миллиардов человек.

Каждый год, отключая свет ровно на час, участники акции не стремятся сохранить природу подобным образом – это было бы невозможно. Цель «Часа Земли» – привлечь внимание людей к проблеме изменения климата, напомнить о необходимости бережного отношения к природным ресурсам и экологии, Прежде всего, «Час Земли» символически объединяет людей по всему миру в стремлении сохранить наш общий дом – Землю.

В этом году международная акция проводится в 13-й раз. До 2011 года логотипом «Часа Земли» была цифра «60».

Новый логотип акции «60+» говорит о том, что пора выйти за пределы этого символического часа и начать каждый день заботиться о будущем планеты и вносить свой вклад в улучшение экологии.

За 12 лет проведения акции в ней участвовали крупнейшие города мира и самые известные архитектурные объекты, такие как Сиднейская Опера, Биг Бен в Лондоне, Эйфелева башня в Париже, телебашня в Токио, греческий Акрополь, небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, башни Flame Towers в Баку, Московский Кремль и новоарбатские высотки в Москве.

В частности, в 2018 году в рамках акции погасли небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, легендарные пирамиды в Каире, статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро и многие другие сооружения.

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Ответь за природу!

Тема «Часа Земли – 2019» в России – «Ответь за природу!». Всемирный фонд дикой природы WWF как один из организаторов акции этим лозунгом предлагает жителям каждого региона России рассказать о собственных экологических проблемах и обсудить, что можно сделать для того, чтобы улучшить ситуацию.

В нашу страну «Час Земли» пришел в 2009 году, и на сегодняшний день в акции принимают участие более 30 миллионов человек.

Рекордные отключения в Москве

Москва стала одним из самых активных городов-участников «Часа Земли». Масштабы акции в столице с каждым годом растут. Так, в 2013 году была отключена подсветка Кремля и еще более 100 зданий, в 2014 году – около 400 зданий, в 2015 году – более 800, в 2016 году – уже 1,5 тысячи, а в 2017 году – порядка 1,7 тысячи московских зданий и 14 парков.

В прошлом году без подсветки в Москве остались 1,7 тысячи зданий, а в этом году столица побьет рекорд, погасив около 2 тысяч объектов.

Центральной площадкой акции в российской столице, как и в прошлом году, станет новый парк «Зарядье». Здесь будет установлен символический рубильник, который ровно на час «погасит» освещение городских достопримечательностей.

Так, 30 марта в Москве погаснут ансамбль Московского Кремля, Большой театр, Останкинская башня, Храм Христа Спасителя, стадион «Лужники», павильоны ВДНХ, Госдума, Совет Федерации, городские парки, памятники и усадьбы, музеи, храмы, соборы и монастыри, театры и кинотеатры, а также отдельные дома на Новом Арбате и Тверской, ряд вокзалов, гостиниц и пр.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, «впервые будут отключены более 230 установок архитектурно-художественной подсветки, созданных в 2018 году. Среди знаковых объектов он отметил: Белорусский вокзал, Китайгородскую стену, здания на набережных Москвы-реки, МХАТ им. Горького, театр на Таганке.

Как отметил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, акция «Час Земли» – это не только отключение света, но и возможность для москвичей «задуматься о своих действиях и личной ответственности». По его словам, такие мероприятия важны в первую очередь для крупных городов, где потребляется наибольшее количество природных ресурсов.

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Как экономить ресурсы каждый день

На данный момент в России экономия воды и электроэнергии, сортировка отходов и сокращение потребления пластика – личное дело каждого. Каждый человек решает вопрос об ответственности за сохранение экологии на Земле самостоятельно.

Для того, чтобы сделать первый шаг к осознанному потреблению ресурсов, необязательно и переходить в режим жесткой экономии. Достаточно соблюдать несложные правила и взять это за привычку.

- Выключайте воду, когда чистите зубы или бреетесь, а для стимула экономить воду установите счетчики.

- Посудомоечная машина также способствует уменьшению расхода воды в сравнении с ручным мытьем посуды.

- Выключайте свет там, где в нем нет необходимости, используйте энергосберегающие лампы.

- Выключайте неиспользуемые электроприборы из сети, ведь они потребляют энергию даже в тот момент, когда не используются.

- Устраивайте дни без автомобиля, чаще ходите пешком или ездите на велосипеде – это полезно не только для природы, но и в первую очередь для здоровья.

- Сдавайте использованные батарейки и лампочки в специальные пункты сбора, а еще лучше – переходите на аккумуляторы.

- Старайтесь не использовать пластиковую посуду, вместо нее всегда лучше отдать предпочтение картонной.

- Бытовую химию лучше заменить на натуральные моющие средства.

- Отправляясь за покупками, приучитесь брать холщовую сумку или тележку – они прослужат дольше, чем одноразовые пластиковые пакеты, разлагающиеся десятилетиями.

- Экономьте бумагу, распечатывайте только нужные документы. Оплачивайте счета за коммунальные услуги онлайн.

- Не выбрасывайте одежду – ее принимают некоторые магазины и фонды. Отдавайте ненужные вещи тем, кому они могут пригодиться.

- Старайтесь выбирать натуральную еду и увеличить долю растительной пищи в рационе, при возможности устраивайте дни без мяса – ведь животноводство расходует большое количество водных ресурсов и ответственно за выработку газов, вызывающих парниковый эффект.

- Научитесь сортировать мусор, ведь это несложно. Начните с малого, например, с пластика, бумаги, стекла (контейнеры для раздельного сбора мусора появились в Москве и Подмосковье). Пункты приема сортируемых бытовых отходов можно найти на карте. Подробную инструкцию по сортировке можно прочитать здесь.