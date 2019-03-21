РИАМО - 21 мар. Работы по рекультивации полигона в поселке Часцы начнутся в январе 2020 года, кроме того, 27 марта в Одинцове состоятся общественные слушания по данному вопросу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие начнется в здании администрации района в 17:00. На обсуждение вынесут основные решения проекта, финальная версия которого будет готова в мае этого года. Затем с июня по декабрь будут проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

«Рекультивация полигона в Часцах – крайне важная тема. В настоящий момент разрабатывается проект. Мы должны принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить ситуации, которая у нас была в прошлом году. Никакого несанкционированного доступа к полигону быть не должно. Возгорание на таком объекте может привести к настоящей экологической катастрофе в районе, потому что тушить его крайне трудно», – заявил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Он добавил, что поручил финансово-казначейскому управлению изыскать денежные средства на установку тревожной кнопки, охраны.

«Необходимо заключить договора со службами быстрого реагирования. На полигоне нужно держать резерв воды и техники», – пояснил Иванов.

С документацией, которая будет представлена 27 марта на общественных слушаниях, можно ознакомиться в администрации Одинцовского района – до 25 марта с 10:00 до 17:00.

«Для получения нужной информации необходимо обратиться к сотруднику МФЦ. Кроме того, там же в письменном виде принимаются замечания и предложения», – перечисляется в материале.

Площадь закрытого полигона в Часцовском – 11,5 гектара, а высота – почти 35 метров. Прием твердых бытовых отходов не ведется, приняты усиленные меры по охране и противопожарной защите территории.

«На территории ведется круглосуточное дежурство сотрудников ЧОП. Планируется, что на полигоне установят тревожную кнопку с выводом в Росгвардию и систему видеонаблюдения, подключенную к «Безопасному региону». На территории полигона находится пожарный водоем и организован запас грунта для тушения возможного возгорания», – резюмируется в сообщении.