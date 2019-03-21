РИАМО - 21 мар. До конца 2019 года около 500 подъездов жилых домов в подмосковном Можайском городском округе планируют оснастить видеокамерами с системой распознавания лиц, сообщил в четверг глава округа Дмитрий Абаренов.

В четверг Абаренов выступил с обращением к жителям муниципалитета. На мероприятии присутствовала министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«В 2019 году определены направления развития системы «Безопасный регион», а именно - развитие аналитической системы по распознаванию лиц. В настоящее время ведется активная работа по установке систем подъездного видеонаблюдения с распознаванием лиц в многоквартирных домах. К концу года планируется подключить около 500 подъездов к данной системе», - сказал Абаренов.

Он отметил, что в 2018 году в городском округе ввели в эксплуатацию 25 рубежей контроля на основных направлениях въезда в муниципалитет и выезда из него.

«В начале 2018 года к системе «Безопасный регион» были подключены все социальные объекты - школы, детские сады, дома культуры, школы искусств, библиотеки, объекты спорта, а также места массового пребывания людей, расположенные на территории Можайска», - добавил Абаренов.

«Безопасный регион» – централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она является эффективным инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.