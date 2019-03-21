РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 мар. Сотрудники НИИ Космических систем имени А.А. Максимова (НИИ КС) сделали подарки пациентам детского отделения Королевской городской больницы, сообщил «РИАМО в Королеве» сотрудник медучреждения.

Члены общественного совета по здравоохранению при городской больнице Королева помогают собирать спонсорскую помощь для детского отделения.

«Мы благодарим за неравнодушие и поддержку детей. Представители НИИ КС помогли педиатрическому отделению №2 Королевской городской больницы, передали подарки для маленьких пациентов», – сказал собеседник агентства.

Для детского отделения передали памперсы, питание, жидкое мыло, влажные салфетки, горшок, присыпку.