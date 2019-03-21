РИАМО – 21 мар. Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какие российские продукты из тех, что проверило ведомство, оказались самыми качественными.

«В России выпускают немало товаров высокого качества. Например, в 95% отечественных соков и морсов, которые исследовало Роскачество, совсем не было добавок, консервантов», – сказал Протасов в интервью «Российской газете», опубликованном в четверг.

Он добавил, что у России есть шанс стать одним из мировых лидеров по экспорту растительного масла, которое выпускается действительно очень высокого качества – это абсолютный «натурпродукт». Аналогичная ситуация и в ряде молочной продукции.

«Если говорить об антибиотиках – то, например, в том же курином мясе мы отклонения от действующих норм увидели в менее чем 10%. Несколько больше видели в меде – в 21% исследованных образцов. Сейчас мы работаем над стандартами, сводящими к минимуму содержание антибиотиков в продуктах», – резюмировал Протасов.