РИАМО – 21 мар. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства торгово-офисного центра, который будет возведен на улице Советская в городском поселении Голицыно Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В трехэтажном здании разместятся магазины розничной торговли с техническими и подсобными помещениями, административные кабинеты, офисные помещения.

«Площадь объекта составит 3 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрена установка пандусов для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории запланировано размещение малых архитектурных форм, будет организована парковка», – отмечается в сообщении.

Застройщиком является ООО «Агрофирма «Голицыно», которое планирует завершить строительство данного центра во втором квартале 2020 года.

«После ввода объекта в эксплуатацию будет создано порядка 150 новых рабочих мест», – заключил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.