РИАМО - 21 мар. В 2021 году в подмосковном Можайске планируют завершить строительство новой школы на 550 мест, проект здания будет готов в этом году, сообщил в четверг глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

В четверг Абаренов выступает с обращением к жителям муниципалитета. На мероприятии присутствует министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«В этом году завершаем проектирование новой школы на 550 мест в Можайске. Завершить строительство планируем в 2021 году», - сказал Абаренов.

Он также напомнил, что после обрушения кровли в пристройке Тропаревской школы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение о строительстве нового здания учебного заведения на 275 мест. Объект вошел в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ввод школы в эксплуатацию планируется до 1 сентября 2020 года.