РИАМО - 21 мар. На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» в подмосковном Краснознаменске при досмотре срезов цветов альстромерии из Нидерландов обнаружили карантинный для Российской Федерации объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – говорится в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожили.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.

Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.

В теплицы трипс попадает с растительным материалом (посадочным материалом, черенками и с горшечными растениями) в результате заноса людьми либо путем залета из притепличного пространства. Есть вероятность заноса трипса частными лицами со срезанными цветами или горшечными растениями в жилые помещения. В комнатных условиях данный вид может перейти на домашние горшечные растения, на которых может успешно развиваться, что приведет к угнетению или гибели растений.