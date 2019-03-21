РИАМО - 21 мар. Доступ к библиотеке «Московской электронной школы» откроют для учителей, школьников и всех остальных жителей столицы, других регионов России и зарубежных стран, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин встретился с учителями, внесшими наибольший вклад в развитие «Московской электронной школы», и обсудил с ними дальнейшее развитие этого проекта. Встреча прошла в школе №1234 на улице Большая Молчановка.

«В ближайшее время все желающие получат доступ к уникальным учебным материалам, размещен­ным в библиотеке «МЭШ» (за исключением учебных материалов, защищенных авторскими правами): элект­ронным сценариям уроков, интерак­тивным образо­вательным приложениям, художественным произве­дениям школьной программы, учебным пособиям, виртуальным лабораториям, тестовым заданиям и многому другому», – говорится в сообщении.

Это можно будет сделать, скачав мобильное приложение «Московская электронная школа» в App Store или Google Play.

Собянин также дал поручение разработать механизм, который позволит подключить к процессу создания контента «МЭШ» всех желающих как в Москве, так и в остальной России и мире.

По словам мэра, авторы наиболее востребованных материалов, наряду со столичными педагогами, должны иметь возможность получать гранты за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа».

Реализация проекта «Московская электронная школа» началась в 2016 году. Ключевыми элементами цифровой образова­тельной платформы являются электронный дневник нового поколения и библиотека электронных материалов.

Библиотека «Московской электронной школы» функ­ци­онирует по принципу «Википедии», ее форми­руют сами учителя, загружая собственные электронные сценарии уроков и другие учебные материалы. С начала 2018/2019 учебного года размещенные в «МЭШ» электронные сценарии уроков были использованы 6,9 миллиона раз.

Правительство Москвы создало специальную систему мотивации педагогов для работы с «МЭШ». Ежемесячную городскую надбавку в размере 10 тысяч рублей за работу с проектом получают 53,2 тысячи московских учителей. Авторы наиболее востребованных электронных учебных материалов получили специальные гранты.