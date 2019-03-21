РИАМО - 21 мар. «Ростелеком» обеспечит техническую поддержку автоматизированной системы управления фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (АСУ ФКР) по заказу министерства ЖКХ Подмосковья, решения «Ростелекома» позволят улучшить работоспособность и обеспечить информационную безопасность системы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Это поможет сотрудникам фонда оптимизировать работу по организации и проведению капитального ремонта многоквартирных домов, гарантируя сохранность жилья и безопасность людей.

«Благодаря внедрению этой системы уже в конце года в Подмосковье появится полная и достоверная база данных о жилых помещениях. «Ростелеком» реализует проект по масштабной верификации помещений, согласно данным из Росреестра, что позволит получать актуализированные сведения о начислениях. Это передовой опыт, пока аналогов в России нет», — сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что после внедрения данной системы в Московской области будут выявлены все неучтенные площади помещений. Благодаря этому фонд будет дополнительно аккумулировать более 1,5 миллиарда рублей ежегодно, что положительно повлияет на темпы и объемы реализации региональной программы капитального ремонта.

В результате сотрудничества «Ростелекома» и правительства Подмосковья появились такие проекты, как единая информационно-аналитическая система ЖКХ (ЕИАС) и система видеонаблюдения «Безопасный регион». «Ростелеком» также вместе с министерством энергетики Подмосковья устанавливает в регионе умные опоры городского освещения с интегрированной зарядкой для электромобилей во дворах многоквартирных домов.

«Другой пример сотрудничества – это масштабная модернизация 42 котельных в Можайском городском округе: общий объем инвестиций в размере 760 миллионов рублей делает этот проект одним из крупнейших примеров ГЧП в России. По итогам 2018 года Московская область вошла в тройку лидеров по реализации программы капитального ремонта. Рейтинг всех субъектов России сформирован в автоматизированной информационной системе «Реформа», — добавляется в сообщении.

По словам замдиректора макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома» Александра Варева, разработан план, согласно которому фонд капитального ремонта получит стабильно работающую систему, а «Ростелеком» начнет ее полное техническое сопровождение.